Premier League, i risultati dell’10ª giornata: ko Arsenal e City, il Liverpool alla prima mini-fuga

I risultati del sabato dell’10ª giornata di Premier League: doppio ko in vetta di Arsenal e Manchester City, il Liverpool scappa in vetta solitaria

Il risultato sicuramente più inaspettato del week-end calcistico europeo arriva dalla Premier League, dove il Manchester City perde la sua prima partita stagionale in casa del Bournemouth. Un gol di Semenyo a inizio partita e all’ora di gioco di Evanislon per i rossoneri inglesi, con i Citizens che accorciano troppo tardi con Gvardiol. Insieme alla sconfitta dell’Arsenal – 1-0 a Newcastle – se la ride il Liverpool, che recupera l’iniziale svantaggio con il Brighton e con i gol di Gakpo e Salah vince portandosi in prima posizione in classifica in solitaria.

Newcastle-Arsenal 1-0 (12′ Isak)

Liverpool-Brighton 2-1 (14′ Kadioglu [B], 69′ Gakpo, 72′ Salah)

Ipswich Town-Leicester City 1-1 (55′ Davis [I], 90’+4′ Ayew)

Bournemouth-Manchester City 2-1 (9′ Semenyo [B], 64′ Evanilson [B], 82′ Gvardiol)

Southampton-Everton 1-0 (85′ Armstrong)

Nottingham Forest-West Ham 3-0 (27′ Wood, 65′ Hudson-Odoi, 78′ Aina)

Wolverhampton-Crystal Palace 2-2 (60′ Chalobah [CP], Strand-Larsen, 72′ da Silva, 77′ Guehi [CP])