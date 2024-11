Premier League, i risultati dell’11ª giornata: pari tra Chelsea e Arsenal, il ciclo di van Nistelrooy si chiude con un’altra vittoria

Premier League, i risultati dell’11ª giornata: pareggio tra Chelsea e Arsenal che favorisce la fuga del Liverpool

Si è chiusa l’11ª giornata di Premier League, che ha visto come partita di cartello la sfida tra Chelsea e Arsenal, finita 1-1: a Gabriel Martinelli risponde Pedro Neto. Un pareggio che non serve a nessuna delle due, che vedono il Liverpool lontano a +8. Intanto si chiude il mini ciclo di van Nisterlrooy sulla panchina dello United con un’altra vittoria: 3-0 contro il Leicester. Infine da riportare le sconfitte del Nottingham Forest, rivelazione di questo avvio di stagione, e del Tottenham, che cade a sorpresa in casa con l’Ipswich Town.

Manchester United-Leicester City 3-0 (17′ Bruno Fernandes, 38′ Kristiansen aut., 82′ Garnacho)

Nottingham Forest-Newcastle 1-3 (21′ Dos Santos [NF], 54′ Isak, 72′ Joelinton, 83′ Barnes)

Tottenham-Ipswich Town 1-2 (31′ Szmodics [I], 43′ Delap [I], 69′ Bentancur)

Chelsea-Arsenal 1-1 (60′ Gabriel Martinelli, 70′ Pedro Neto)