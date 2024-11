Premier League, i risultati della 12ª giornata: il Liverpool vince ancora, debutto con pareggio per Amorim

Premier League, i risultati della 12ª giornata: il Liverpool vince ancora ed è a +8 sul City, debutto non dei migliori per Amorim, che pareggia a Ipswich

Domenica di Premier League con il Liverpool e il Manchester United protagonisti: i Reds di Arne Slot vincono ancora e continuano a volare in vetta alla classifica. Contro il Southampton la squadra rischia e va sotto 2-1, ma poi Salah con una doppietta chiude la partita sul 3-2, che porta i suoi a +8 sul Manchester City. In casa United invece era il debutto di Ruben Amorim sulla panchina dei Red Devils, che però non finisce come sperava: A Rashford, a segno in apertura, risponde Hutchinson e contro l’Ipswich Town finisce 1-1.

Southampton-Liverpool 2-3 (30′ Szoboszlai, 42′ Armstrong [S], 56′ Fernandes [S], 65′, 83′ rig. Salah)

Ipswich Town-Manchester United 1-1 (2′ Rashford, 43′ Hutchinson [I])