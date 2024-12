Premier League, i risultati della 13ª giornata: il Liverpool batte il City, è fuga! Il gesto di Guardiola ai tifosi Reds; United, riecco Zirkzee

Continuano a correre paralleli l’ottimo momento del Liverpool e quello di crisi del Manchester City: nello scontro diretto che chiude la 13ª giornata di Premier League, i Reds vincono 2-0. Adesso la squadra di Slot si trova a +9 su Arsenal e Chelsea (che batte l’Aston Villa 3-0) e a +11 su Guardiola. Ad Anfield Road i tifosi del Liverpool hanno cantato a Guardiola il coro “Domani ti licenziano“: Pep ha risposto mostrando con le dita il numero 6, ovvero quello delle Premier vinte. Intanto sull’altra sponda di Manchester la cura Amorim sembra funzionare: 4-0 all’Everton, con le dopiette di Rashford e Zirkzee, che evidentemente ha capito cosa vuole da lui il tecnico.

🔴🎶 “You’re getting sacked in the morning”, Liverpool fans are chanting…

…and Pep Guardiola replies by showing them number 6, his Premier League titles as Manchester City coach 🔵6️⃣ pic.twitter.com/OcKgbuIvtl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024