Premier League, i risultati della 15ª giornata: il Chelsea batte in rimonta il Tottenham ed è secondo in solitaria, solo pari Arsenal

Premier League, i risultati della 15ª giornata: il Chelsea batte in rimonta il Tottenham ed è secondo in solitaria, solo pari per l’Arsenal col Fulham

Vittoria importante del Chelsea nella 15ª giornata di Premier League: nel derby – il secondo di giornata – londinese con il Tottenham i Blues di Maresca vanno sotto 2-0, ma riescono a vincere per 4-3. Nell’altra stracittadina londinese l’Arsenal non va oltre al pareggio con il Fulham. Alle spalle del Liverpool, che dovrà recuperare il derby con l’Everton, adesso al secondo posto in solitaria c’è il Chelsea.

Fulham-Arsenal 1-1 (11′ Jimenez [F], 52′ Saliba)

Leicester-Brighton 2-2 (37′ Lamptey [B], 79′ Minteh [B], 86′ Vardy, 90’+1′ Reid)

Ipswich Town-Bournemouth 1-2 (21′ Chaplin [I], 87′ Unal, 90’+5′ Ouattara)

Tottenham-Chelsea 3-4 (5′ Solanke, 11′ Kulusevski, 17′ Sancho, 61′ rig., 84′ rig. Palmer, 73′ Enzo Fernandez, 90’+6′ Son)