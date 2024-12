Premier League, i risultati della 16ª giornata: ancora un pari per Arsenal e Liverpool, rimonta nel finale del Nottingham Forest

Premier League, i risultati della 16ª giornata: ancora un pari per Arsenal e Liverpool, poker del Newcastle e rimonta nel finale del Nottingham Forest

Ancora un pareggio per Liverpool e Arsenal nella 16ª giornata di Premier League: è il secondo consecutivo per entrambe le squadre, con i Reds che devono recuperare in casa nel finale con Jota per non uscire sconfitti con il Fulham, mentre i Gunners si devono accontentare di uno 0-0 con l’Everton. Nelle altre partite vittorie dell’Ipswich sul Wolverhampton, poker del Newcastle contro il Leicester vittoria del Nottingham Forest contro l’Aston Villa, arrivata dopo essere stata in svantaggio fino all’87, quando Milenkovic e poi Elanga nel recupero hanno strappato una clamorosa vittoria.

Arsenal-Everton 0-0

Wolverhampton-Ipswich Town 1-2 (45′ Doherty aut., 71′ Cunha [W], 90’+4′ Taylor)

Newcastle-Leicester 4-0 (30′ Murphy, 47′ Guimaraes, 50′ Isak, 60′ Murphy)

Liverpool-Fulham 2-2 (11′ Pereira [F], 47′ Gakpo, 76′ Carvalho [F], 86′ Jota)

Nottingham Forest-Aston Villa 2-1 (63′ Duran [AV], 87′ Milenkovic, 90’+3′ Elanga)