Premier League, i risultati della 17ª giornata: l’Arsenal torna sul podio, continua la crisi del City

Premier League, i risultati della 17ª giornata: cinquina dell’Arsenal che torna terzo, continua la crisi del Manchester City

Continua la crisi del Manchester City: alla 17ª giornata di Premier League arriva la sconfitta contro l’Aston Villa – la sesta nelle ultime otto partite – e viene scavalcata proprio dai Villains al quinto posto. Si allontana la zona Champions per la squadra di Guardiola visto che là davanti vincono sia Arsenal – 5-1 sul Crystal Palace – e Nottingham Forest – 2-0 in casa del Brentford. Domani toccherà a Chelsea – in casa dell’Everton – e Liverpool, ospite del Tottenham, cercare di ampliare il distacco in classifica.

Aston Villa-Manchester City 2-1 (16′ Duran, 65′ Rogers, 90’+3′ Foden)

West Ham-Brighton 1-1 (51′ Wieffer, 58′ Kudus [W])

Ipswich Town 0-4 (1′ Isak, 32′ Murphy, 45’+2′, 54′ Isak)

Brentford-Nottingham Forest 0-2 (38′ Ola Aina, 51′ Elanga)

Crystal Palace-Arsenal 1-5 (6′ Gabriel Jesus, 11′ Sarr [CP], 14′ Gabriel Jesus, 38′ Havertz, 60′ Martinelli, 84′ Rice)