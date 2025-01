Premier League, i risultati della 20ª giornata: lo United rallenta il Liverpool, pari ad Anfield nella tormenta

Premier League, i risultati della 20ª giornata: il Manchester United rallenta il Liverpool, pari ad Anfield nella tormenta; pareggiano Fulham e Ipswich

Dopo i dubbi della vigilia per le condizioni climatiche al limite della impraticabilità si gioca il big match della 20ª giornata di Premier League tra Liverpool e Manchester United. La partita finisce 2-2, un punto che dà fiducia alla squadra di Amorim e che non rallenta troppo la corsa dei Reds, che rimangono comunque ad un confortante +6 sull’Arsenal e con una partita ancora da giocare. Succede tutto nella ripresa: i Red Devils passano in vantaggio con Lisandro Martinez, c’è la rimonta con i gol di Gakpo e Salah e poi nel finale il pari di Diallo. All’ultimo minuto Maguire, su un assist di Zirkzee, si mangia l’occasione per portare a casa tre punti. Nell’altra partita di oggi un altro 2-2 tra Fulham e Ipswich Town.

Fulham-Ipswich Town 2-2 (38′ Szmodics [I], 69′ Jimenez, 71′ Delap rig. [I], 90’+1′ Jimenez)

Liverpool-Manchester United 2-2 (52′ Lisandro Martinez, 59′ Gakpo, 70′ Salah rig., 80′ Diallo)