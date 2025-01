Premier League, i risultati della 22ª giornata: 6 gol e il City è fuori dalla crisi, United e Tottenham ancora no, il Forest vince ancora

Premier League, i risultati della 22ª giornata: 6 gol e il City è fuori dalla crisi, Manchester United e Tottenham ancora no, il Forest vince ancora

Si chiude domani la 22ª giornata di Premier League con Chelsea Wolverhampton, ma questa domenica certifica che il Manchester City è uscito dalla crisi, il Nottingham Forest è ancora una sorpresa e invece Southampton, Tottenham e Manchester United sono in crisi. I Citizens di Guardiola fanno game, set, match con l’Ipswich Town: 6-0, gol di Foden – doppietta – Dorgu, Kovacic, Haaland e McAtee. Il Nottingham Forest batte invece il Southampton di Juric e rimane in zona Champions League. Chi invece non riesce ad invertire la rotta sono il Tottenham – che perde con l’Everton e perde Solanke, uscito per un infortunio al ginocchio – e il Manchester United, sconfitto dal Brighton 3-1. Gli Spurs sono quindicesimi, i Red Devils appena due posizioni sopra.

Nottingham Forest-Southampton 3-2 (11′ Anderson, 28′ Hudson-Odoi, 41′ Wood, 60′ Bednarek [S], 90’+1′ Onuachu [S])

Everton-Tottenham 2-3 (13′ Carlvert-Lewin, Ndiaye, 45’+7′ Gray, 77′ Kulusevski, 90’+2′ Richarlison)

Manchester United-Brighton 1-3 (5′ Minteh, 23′ Bruno Fernandes rig., 60′ Mitoma, 76′ Rutter)

Ipswich Town-Manchester City 0-6 (27′ Foden, 30′ Kovacic, 42′ Foden, 49′ Doku, 57′ Haaland, 69′ McAtee)