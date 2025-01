Premier League, i risultati della 23ª giornata: rimonta del City sul Chelsea; buone notizie per Spalletti con i gol di Tonali e Calafiori

Il Manchester City è ufficialmente uscito dalla crisi: nella sfida delicata della 23ª giornata di Premier League contro il Chelsea i Citizens vincono in rimonta per 3-1, con i gol di Gvardiol, Haaland e Foden che rispondono a quello ad inizio partita di Madueke. Nelle altre partite due buone notizie per Spalletti: a segno Tonali nel tris del Newcastle a Southampton e Calafiori, autore del gol vittoria dell’Arsenal con il Wolverhampton. Il Liverpool si conferma in vetta con un poker con l’Ipswich e nella sfida tra le due sorprese stagionali il Bournemouth travolge il Nottingham Forest per 5-0.

Brighton-Everton 0-1 (42′ Ndiaye rig.)

Liverpool-Ipswich Town 4-1 (11′ Szoboszlai, 35′ Salah, 44′, 66′ Gakpo; 90′ Greaves [I])

Southampton-Newcastle 1-3 (10′ Bednarek [S], 26′ rig., 30′ Isak, 51′ Tonali)

Wolverhampton-Arsenal 0-1 (74′ Calafiori)

Bournemouth-Nottingham Forest 5-0 (9′ Kluivert, 55′, 61′, 87′ Ouattara, 90’+1′ Semenyo)

Manchester City-Chelse 3-1 (3′ Madueke, 42′ Gvardiol, 68′ Haaland, 87′ Foden)