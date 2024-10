Premier League, i risultati dell’8ª puntata: poker Tottenham al derby; Arsenal ko con il Bournemouth

I risultati dell’8ª giornata di Premier League: tonfo dell’Arsenal in casa del Bournemouth, mentre il Tottenham vince il derby con il West Ham

i primi risultati dell’8ª giornata di Premier League hanno visto soprattutto la vittoria del Tottenham contro il West Ham in uno dei derby della capitale inglese: poker per i ragazzi di Postecoglou che ribaltano l’1-0 iniziale. Va meno bene ai rivali dell’Arsenal, che con un uomo in meno per l’espulsione di Saliba cade in casa del Bournemouth con un netto 2-0. Intanto lo United di ten Hag torna a vincere in rimonta contro il Brentford. Domani in campo il City e soprattutto il big match Liverpool-Chelsea.

Tottenham-West Ham 4-1 (18′ Kudus [W], 36′ Kulusevski, 52′ Bissouma, 55′ Areola aut., 60′ Son)

Manchester United-Brentford 2-1 (45’+5′ Pinnock [B], 47′ Garnacho, 62′ Hojlund)

Fulham-Aston Villa 1-3 (5′ Jimenez [F], 9′ Rogers, 59′ Watkins, 69′ Diop)

Newcaslte-Brighton 0-1 (35′ Welbeck)

Southampton-Leicester 2-3 (8′ Archer [S], 28′ Aribo (S), 64′ Buonanotte, 75′ Vardy rig., 90’+8′ Ayew)

Ipswich Town-Everton 0-2 (17′ Ndiaye, 40′ Keane)

Bournemouth-Arsenal 2-0 (7′ Christie, 79′ Kluivert)