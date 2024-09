Premier League: TRIS TOTTENHAM, Manchester United di nuovo ko

I risultati della Premier League: il Tottenham vince ad Old Trafford contro il Manchester United, tris degli Spurs

Il Manchester United cade ancora contro il Tottenham nel match di cartello della domenica di Premier League. La squadra di Postecoglou sbanca Old Trafford con un netto 3-0: gli Spurs segnano subito con Brennan Johnson nei primi minuti, seguito dalle reti dell’ex Juve Kulusevski e infine Solanke. Con questa vittoria gli Spurs vanno all’8° posto, ad un punto dal Newcastle, mentre i Red Devils scivolano al 12° posto dopo tre sconfitte in queste prime 6 giornate.

Finisce in parità Ipswich-Aston Villa: 2-2 con i gol di Rogers, Watkins per i Villains e una doppietta di Delap per l’Ipswich. Chiuderà domani la giornata Bournemouth-Southampton.