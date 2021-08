Premio Paolo Rossi, la moglie: «Unico in Italia, se lo merita»

Federica Cappelletti ha commentato la decisione di intitolare a Paolo Rossi il premio per il capocannoniere della Serie B

Nella giornata di oggi a Forte dei Marmi si è svolto un evento in ricordo di Paolo Rossi, ex attaccante della Juve a cui è stato intitolato un premio che sarà assegnato al capocannoniere della Serie B.

La moglie Federica Cappelletti ha commentato questa decisione: «Una bella soddisfazione, Paolo se lo merita, è l’unico in Italia ad essere stato capocannoniere in B, in A e ai Mondiali».