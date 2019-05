Il presidente del Lille blocca Campos in Francia e smentisce un suo possibile addio. Niente Roma o Milan

Niente Italia per Luis Campos, attuale direttore sportivo del Lille che, anni prima, aveva scoperto Mbappé. A confermarlo e ribadirlo, è il presidente del club francese che si è cosi espresso: «Luis ha ricevuto grandi offerte da club come la Roma, il Chelesea, il Real Madrid e il Milan. Per me, è il miglior direttore sportivo al mondo. Lui sarà al Lille la prossima stagione e lo resterà per molto tempo, crede totalmente in questo progetto. Lo ha dimostrato rifiutando questo tipo di offerte. Lui è un costruttore, ha una squadra di scouting eccezionale. È in grado anche di assistere i giocatori che scopre».

Il club giallorosso dovrà quindi puntare su altri obiettivi, su tutti rimane alto il nome di Gianluca Petrachi del Torino. Il Milan si guarda intorno.