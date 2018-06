Preziosi annuncia nuovi arrivi: «Voglio accontentare Ballardini. Younes…»

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha fatto il punto sul mercato del Genoa, annunciando nuovi arrivi

Il calciomercato del Genoa è pronto ad entrare nel vivo. Il presidente Enrico Preziosi è intervenuto a We Are Genoa e ha fatto il punto della situazione. Il club rossoblù ha aggiunto tasselli importanti alla rosa di Davide Ballardini, come ad esempio il portiere Marchetti e il centrocampista Sandro, reduce da 6 mesi importanti a Benevento, nonostante la retrocessione del club sannita. Il mercato del Genoa però non è finito qui. I rossoblù stanno trattando con Inter e Juventus per l’arrivo di Pinamonti e Cerri, due giovani attaccanti che potrebbero fare al caso di Ballardini, stanno parlando con il Milan per il ritorno di Andrea Bertolacci e stanno trattando con il Napoli per il possibile approdo sotto la Lanterna di Amin Younes, esterno d’attacco classe ’93 ingaggiato dal club azzurro a parametro zero.

Le corsie offensive del Napoli sono intasate e Younes potrebbe lasciare il Napoli a poche settimane dal suo arrivo (il giocatore era arrivato in Campania a gennaio ma dopo pochi giorni è andato via, minacciando di non presentarsi in ritiro, ma la situazione sembra essere rientrata e, salvo sorprese, il giocatore rispetterà il contratto che ha firmato e si presenterà alla corte di Ancelotti). Il Genoa però è sull’attenti e spera nell’arrivo di Younes alla corte di Ballardini: «Noi pensiamo di fare le cose giuste, poi sarà il campo a dire se avremo ragione. Younes è un calciatore che ci interessa. Stiamo parlando con il Napoli, molto dipenderà da cosa farà il ragazzo e se andrà a Napoli. Radonijc? E’ un altro giocatore che ci interessa e che stiamo trattando. Sugli esterni d’attacco posso dire che abbiamo le idee chiare. Abbiamo ingaggiato Marchetti e Sandro, due elementi non più giovanissimi, è vero, ma di grande esperienza. Con Bertolacci, a differenza di quanto si dice, non avremo problemi con il Milan. Siamo a stretto contatto con Ballardini: voglio accontentarlo in tutto e per tutto».