Primo atto delle final four per decidere la prima finalista del campionato Primavera: si sfidano Torino e Atalanta. Come arrivano le due squadre

Questa sera di lunedì 10 giugno, andrà in scena il primo atto delle semifinali Primavera: la sfida tra Atalanta e Torino. Due realtà che negli ultimi anni hanno dominato il palcoscenico delle giovanili italiane. Da un lato il Torino della coppia Millico-Rauti allenata da mister Coppitelli, dall’altro un’Atalanta rimaneggiata dalle assenze di Carnesecchi, Colpani e Del Prato (impegnate con la Nazionale Under 20) ma che in campionato è riuscita a dare ben 16 punti ai granata.

Un duello che si è già riproposto durante la stagione. Prima in campionato e poi in Coppa, dove il Torino ha avuto la meglio sui bergamaschi di Brambilla nel doppio confronto in semifinale. Fischio d’inizio alle 20.45.