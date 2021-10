Probabili formazioni Inter Udinese: ballottaggio in attacco per Inzaghi

In vista di Inter Udinese, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, starebbe pensando a lanciare nuovamente Sanchez dal primo minuto

Dopo la convincente prova di mercoledì contro l’Empoli, Alexis Sanchez si candida fortemente a un posto da titolare anche nella partita di domenica contro la sua ex squadra, l’Udinese.

Come riportato da Sky Sport, infatti, Simone Inzaghi starebbe pensando al cileno come spalla di Dzeko. Per quanto riguarda le altre zone del campo Andrea Ranocchia dovrebbe sostituire de Vrij al centro della difesa, mentre sulle fasce Dumfries e Perisic sono favoriti su Darmian e Dimarco.