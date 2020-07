Probabili formazioni SPAL Milan: Pioli si affida ad Ante Rebic. Di Biagio sceglie la coppia Petagna-Cerri dal primo minuto

Da una parte un Milan che crede ancora all’Europa e può tornare in corsa, dall’altra una SPAL che ha un disperato bisogno di punti salvezza. Non sarà semplice, anche perché i rossoneri arrivano da un ottimo periodo di forma, ma mister Di Biagio crede ancora nella salvezza.

COME ARRIVA LA SPAL – Il tecnico dei biancazzurri non avrà a disposizione Berisha, Di Francesco e Zukanovic, confermato il 4-4-2 con Cerri e Petagna a comporre il pacchetto offensivo. Assente anche Felipe per squalifica.

COME ARRIVA IL MILAN – Assenti soltanto Duarte e Musacchio, Pioli si affida ancora ad Ante Rebic in attacco. Calhanoglu partirà sulla trequarti, con Kessié e Bennacer a centrocampo.

Probabili formazioni SPAL Milan

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Petagna, Cerri. Allenatore: Luigi Di Biagio

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli