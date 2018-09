Probabili formazioni Udinese-Toro: sarà ancora Belotti-Falque in attacco?

Probabili formazioni Udinese-Toro, quarta giornata Serie A 2018/2019: ecco chi scenderà in campo domenica pomeriggio alla Dacia Arena

Appaiate entrambe a 4 punti in classifica, i granata e i bianconeri hanno cominciato in maniera altalenante questo campionato con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il match della Dacia Arena capita a fagiolo. Chi vince potrebbe lanciarsi verso i piani alti della classifica e iniziare a tracciare un solco con le dirette inseguitrici. Mazzarri, visto che la sosta per le Nazionali lo ha privato di ben sette giocatori, è tentato di proporre un centrocampo a quattro abbandonando temporaneamente il suo fedelissimo 3-5-2. Tomas Rincon sarà l’ago della bilancia in questa decisione. Il venezuelano tornerà solo venerdì ad allenarsi ma difficilmente Mazzarri si priverà di lui per la gara contro l’Udinese. Il tecnico granata sembra orientato a confermare la coppia Belotti-Iago Falque in attacco con Simone Zaza che partirà nuovamente dalla panchina.

QUI UDINESE – Velazquez proverà a riconfermare il più possibile la formazione tipo vista in queste prime tre giornate di campionato. Torna Mandragora in cabina di regia dopo la squalifica per bestemmie, Behrami rischia di perdere il posto da titolare ma occhio alle condizioni di Barak che non è al meglio. In difesa Opoku favorito sull’acciaccato Troest-Ekong. In avanti tutto confermato con Machis a supporto di Lasagna e De Paul.

QUI TORO – Mazzarri ha un grave problema di formazione. Ansaldi tornerà non prima di un mese e il suo naturale sostituto Ola Aina è acciaccato e dovrebbe dare forfait. Sarà utilizzato Berenguer adattato sull’esterno di centrocampo. Per il resto la formazione dovrebbe essere confermata con il centrocampo a cinque formato da De Silvestri, Soriano, Rincon, Meite e Berenguer. In attacco spazio ancora a Belotti e Iago Falque con Zaza che scalpita in panchina.

Probabili formazioni Udinese-Toro (Domenica ore 15.00)

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Mandragora, Behrami; Machis, Lasagna, De Paul. Allenatore: Velazquez

TORO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meite, Berenguer; Belotti, Iago Falque. Allenatore: Mazzarri