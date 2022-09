Problemi di visto per Tuchel, rischia l’espulsione

Problemi con il passaporto di Thomas Tuchel: rischia l’espulsione dal Regno Unito dopo l’esonero del Chelsea

Momento molto difficile per Thomas Tuchel. Dopo l’esonero con il Chelsea, il tecnico tedesco rischia adesso l’espulsione dal Regno Unito.

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il tecnico attualmente risulta disoccupato e, per questo motivo, non può chiedere un nuovo visto con le nuove regole della Brexit. Una volta terminato il suo contratto avrà novanta giorni di tempo per lasciare il Paese.