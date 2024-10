Pruzzo: «Ecco quali sono le NOVITA’ in casa Roma dopo il cambio d’allenatore da De Rossi a JURIC»

Le parole dell’ex bomber della Roma Pruzzo ha voluto parlare del momento attuale dei giallorossi dopo il cambio d’allenatore

A Tuttomercatoweb, l’ex bomber della Roma Pruzzo, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla situazione dei giallorossi.

LE PAROLE – «La pressione è tanta, le aspettative sono molte. Dopo quello che è successo con l’esonero di De Rossi io credo che sia un momento veramente molto delicato. Juric o De Rossi? In realtà non è che sia cambiato molto, Juric ha provato a fare qualcosa rispetto alle prime gare, c’era riuscito parzialmente con l’Udinese dove aveva giocato una buona partita, poi però sono arrivate due partite con Venezia e in Europa League con prestazioni da dimenticare. Quest’ultima è pesante, non tanto per il risultato ma per come la squadra si è espressa in campo, per quello che non ha saputo dare. Penso allo zoccolo duro, che comunque non se la sta passando bene. Devono essere per forza loro, chi è in rosa da più anni, a trovare un modo per venirne fuori, anche se guardando la classifica non è che la Roma sia messa molto male»