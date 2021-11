Psg, Lafont sull’alternanza dei portieri: «Donnarumma si trova in una situazione difficile»

Alban Lafont, estremo difensore del Nantes e vecchia conoscenza del calcio italiano, ha parlato dell’alternanza di portieri al PSG

Donnarumma non sta trovando lo spazio desiderato al PSG, complice il buon periodo di forma di Keylor Navas. Di questa rivalità interna, ai microfoni di RMC, ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Alban Lafont.

DICHIARAZIONI – «Hanno due stili diversi ma sono entrambi due grandi portieri che non posso non ammirare. Impossibile scegliere uno dei due, parliamo di giocatori enormi. Il portiere è un ruolo speciale: dobbiamo giocare e sentire fiducia quando scendiamo in campo. È una situazione complicata ma non mi voglio intromettere nel discorso. Non ho mai vissuto una situazione come questa, ma capisco che possa succedere e che è difficile da affrontare».