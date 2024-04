PSG Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Parco dei Principi, il match d’Europa League 2023/2024 tra PSG e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Parco dei Principi, PSG e Barcellona si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di Finale di Champions League 2023/2024

PSG Barcellona LIVE: sintesi e moviola

0′ – Si entra nel clima del match con una coreografia dei tifosi del Psg ispirata alla saga cinematografica Guerre Stellari

6′ – Lancio Ter Stegen, Donnarumma costretto all’uscita fuori area e salva su Raphinha lanciato a rete

12 – Taylor non vede fallo molto duro su Raphinha da parte di Beraldo: non ferma il giovo subito e non tira fuori neanche un giallo

20 – Enorme occasione per il Barcellona: colpo di testa di Lewandowski, su uscita a vuoto di Donnarumma, salva Mendes sulla linea

23 Botta da lontano di Raphinha, diagonale rasoterra che impegna seriamente Donnarumma. L’ex Milan devia in corner

28 – Lee Kang-in area di rigore conclude potente ma da posizione defilata, Ter Stegen risponde con i pugni

34 – Ammonito Sergi Roberto per fallo su Asensio. Era diffidato, salterà il ritorno

37 – 0-1 Gol del Barcellona. Cross di Yamal per Lewandowski, uscita bassa di Donnarumma per impedire che la palla arrivi al polacco, la raccoglie Raphinha e mette dentro