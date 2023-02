Psg, inchiesta giudiziaria su Al-Khelaifi per lavoro in nero

Il presidente del Psg Al-Khelaifi sarebbe stato indagato per aver dato un lavoro in nero, questo quanto riportato da L’Equipe

Tutto è partito da una denuncia fatta nei confronti del PSG da parte del tunisino Hicham Bouajila, che avrebbe detto di aver lavorato in nero per il presidente. A sua volta, il PSG ha risposto di non aver mai impiegato il tunisino.