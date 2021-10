Psg, l’ammissione di Mbappe: «Ho chiesto di andarmene a fine luglio»

Kylian Mbappe ammette di aver chiesto la cessione al Psg nella passata sessione di mercato. Ecco le parole dell’attaccante

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Kylian Mbappè ha ammesso di aver chiesto la cessione al Psg nell’ultima sessione di mercato estiva. Una richiesta che, però, non è stata esaudita:

VOLONTA’ – «Ho chiesto di andarmene, perché dal momento in cui non ho voluto rinnovare il contratto volevo che il club avesse un indennizzo per avere un sostituto di qualità. L’ho detto presto affinché il club potesse muoversi. Volevo che tutti ne uscissero soddisfatti e che facessero un buon affare. Ho anche detto: se non volete che me ne vada, allora rimarrò».



RINNOVO – «Si dice che abbia rifiutato 6-7 offerte di rinnovo, che non voglia più parlare con Leonardo ma non è assolutamente vero. Mi hanno detto: “Kylian, ora parlerai col presidente perché lui non è riuscito a trovare una soluzione con te”. La mia posizione era chiara, ho detto che volevo partire e l’ho detto presto perché non apprezzo chi arriva all’ultima settimana di agosto. Io ho comunicato le mie intenzioni a fine luglio».