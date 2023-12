PSG, lite Mbappé-Enrique? Il tecnico: «Non siamo fidanzati, ma quasi»

Le parole di Luis Enrique, tecnico del PSG, che ironizza sulle voci sui rapporti tesi con la stella della squadra Mbappé

I giornali francesi negli ultimi giorni avrebbero parlato di rapporti tesi in casa PSG tra Kylian Mbappé e il tecnico Luis Enrique. Lo spagnolo in conferenza stampa l’ha presa con umorismo però, negando queste voci. Di seguito le sue parole.

RAPPORTO CON MBAPPE’ – «Sempre uguale, perfetto. Non siamo Non siamo fidanzati, ma quasi, soprattutto perché è lui che non vuole(ride,ndr). Non so perché continuiate a farmi questa domanda: sono molto legato ai miei giocatori e a Kylian, è uno che scherza sempre. Sono felicissimo. 25 anni, è giovanissimo, ha l’età di mio figlio. Mi auguro che abbia ancora tanti successi, individuali e soprattutto collettivi. Spero che li otterrà al PSG e che potremo aiutarlo nel suo viaggio. Il suo livello è fantastico. È bello averlo in questa squadra, con tutto quello che porta. È ai vertici del calcio mondiale».

REAL SOCIEDAD – «Sono molto felice perché torneremo in Spagna, in un posto che mi piace molto. Sono arrivati ​​primi nel girone davanti all’Inter, hanno buoni giocatori e dovremo stare attenti. Sono contento del sorteggio perché avevo tanta voglia di tornare in Spagna. Sapevamo che ci sarebbe toccata una squadra di primo livello: la conosciamo molto bene, ci sono tanti giocatori che ho avuto in Nazionale. Giocano un ottimo calcio, hanno le idee chiare quindi sarà una partita molto difficile per noi».