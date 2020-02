Psg, Nasser al Khelaifi indagato per corruzione: i dettagli

Terremoto in casa Paris Saint Germain: il proprietario Nasser al Khelaifi è stato incriminato per corruzione. I dettagli

Terremoto in casa Psg. L’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, proprietario del club parigino e del network televisivo beIN Sports, è stato incriminato per istigazione all’amministrazione infedele. Le autorità svizzere hanno puntato il dito su Al Khelaifi reo di aver ottenuto, tramite beIN Sports, i diritti televisivi dei Mondiali FIFA del 2026 e del 2030 mediante la concessione di alcuni benefici e favori a Jerome Valcke, ex segretario generale della FIFA. Valcke è stato accusato quindi di corruzione, amministrazione infedele e falsificazione di documenti. Ecco il comunicato della procura svizzera.

«L’indagine ha rivelato che Valcke ha ottenuto vantaggi indebiti dai co-imputati e in particolare nel rapporto con Al-Khelaifi di aver ricevuto un rimborso di un deposito di circa 500.000 euro che aveva pagato a terzi per una villa in Sardegna per la quale lo stesso ex dirigente FIFA ha successivamente ottenuto il diritto esclusivo per un periodo di 18 mesi totali senza alcun affitto stimato per una cifra fra i 900mila euro e 1,8 milioni».