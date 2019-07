Psg, Neymar torna a Parigi: in programma un incontro con Leonardo 

L’attaccante del Psg, Neymar è atteso a Parigi nella giornata di domani: in programma un incontro con Leonardo

Arrivano importanti novità in merito alla situazione di Neymar. L’attaccante del Psg, dopo non esseri presentato in ritiro con la squadra, aveva scatenato l’ira dei tifosi e della dirigenza nei giorni scorsi.

Secondo però quanto riportato da Sport, domani il giocatore raggiungerà Parigi con un volo privato e lunedì tornerà agli ordini di Tuchel. Nelle prossime ore è previsto inoltre un incontro con il direttore sportivo Leonardo.