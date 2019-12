Psg, parla Tuchel: «Neymar fondamentale per noi. E su Cavani…»

Psg, le parole dell’allenatore Tuchel: «Neymar importantissimo. Cavani? Non ha avuto ritmo per colpa mia e degli infortuni»

Poco dopo la rotonda vittoria in Champions League del suo Psg, il tecnico Tuchel ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Uefa su determinati singoli della squadra. Ecco le sue parole:

«Neymar per noi è importante, ha lavorato duramente. Cavani non ha avuto ritmo in questo avvio ed ha giocato poco per colpa mia e degli infortuni, per lui era importante segnare; è il modo migliore per ritrovare fiducia, sono felice per lui».