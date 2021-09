PSG, Pochettino: «Messi? Si toccava il ginocchio e l’ho sostituito»

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha commentato la sostituzione di Leo Messi durante il match contro il Lione

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha commentato la sostituzione di Leo Messi durante il match contro il Lione. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Metz.

«Comprendo la sorpresa che c’è stata per la sostituzione di Messi e la accetto come tale. La realtà però è che in panchina abbiamo visto che Leo si toccava il ginocchio e abbiamo quindi preso la nostra decisione di toglierlo».