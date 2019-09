PSG Real Madrid: Gueye abbatte il centrocampo di Zidane

Brutto momento per il Real Madrid di Zidane, che perde malamente anche a Parigi. I blancos hanno sofferto soprattutto in mezzo, dove spicca il partitone di Gueye, nuovo acquisto dei parigini.

Idrissa Gueye's game by numbers vs. Real Madrid:

100% take-ons completed

93% pass accuracy

90 touches

74 passes

6 recoveries

4 tackles made

3 chances created

3 take-ons

2 fouls won

2 interceptions

Most passes completed in the final third, too. 👏 pic.twitter.com/UEukUVwcFt

