Qatar 2022, inizia oggi il terzo turno della fase a gironi: che succede in caso di parità

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti di due o più nazionali ai mondiali di Qatar 2022, oggi che comincia il terzo turno

L’ultimo giro della fase a gironi di Qatar 2022 inizia oggi: delle 32 qualificate ne rimaranno solo 16 a giocarsi il mondiale nella fase ad eliminazione diretta.

Con situazioni di gironi molto equilibrati, i criteri per la qualificazione sono: maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone, differenza reti migliore in tutte le partite del girone, maggior numero di gol segnati.

Con l’arrivo di due o più squadre a pari punti si valuterà anche: maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti, differenza reti migliore nello scontro diretto, maggior numero di gol segnati nello scontro diretto, punteggio di condotta di squadra più alto.