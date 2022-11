Mondiali Qatar 2022 in tv e streaming: dove vederli in diretta

La guida per vedere in diretta tutte le partite della Coppa del Mondo: dove vedere i Mondiali Qatar 2022 in tv e streaming

Domenica 20 novembre inizia la 22ª edizione dei Mondiali di calcio, la prima a disputarsi in autunno e una delle più discusse in assoluto per la scelta della FIFA di assegnare l’organizzazione al Qatar. Mondiali Qatar 2022 in tv e streaming: tutte le partite della Coppa del Mondo saranno trasmesse in diretta tv e streaming, in un torneo che dal 20 novembre al 18 dicembre come sempre terrà incollati davanti agli schermi miliardi di persone in tutto il pianeta.

Al di là dell’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini, eliminata nei playoff dalla Macedonia e dunque assente alla grande manifestazione per la seconda edizione consecutiva, in Qatar ci saranno tutte le grandi Nazionali del calcio mondiale, che cercheranno di aggiudicarsi l’ambito trofeo di campione del Mondo: il Brasile pentacampione, la Germania, quattro volte sul tetto del Mondo, Uruguay, Francia e Argentina, con 2 successi ciascuno, per finire con Inghilterra e Spagna, che vantano un’affermazione.

Dove vedere, dunque, i Mondiali Qatar 2022 in tv e streaming?

DOVE VEDERE I MONDIALI QATAR 2022 IN TV E STREAMING

La Rai ha acquistato i diritti dei Mondiali Qatar 2022 e trasmetterà in esclusiva tutte le partite del torneo. Le gare saranno visibili in chiaro sui canali Rai 1, Rai 2 e Rai Sport e in streaming sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play.

Per vedere le partite su quest’ultima basterà registrarsi gratuitamente e collegarsi con il sito ufficiale da pc e notebook, oppure effettuare il download dell’applicazione sui dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad.

Nessun altra emittente, dunque nemmeno i servizi a pagamento come Sky, DAZN e Amazon Prime potranno trasmettere le partite dei Mondiali Qatar 2022.

SU CHE CANALE VEDERE LE PARTITE

Tutte le 64 partite dei Mondiali Qatar 2022 saranno trasmesse dalla Rai in tv e streaming. In particolare 28 gare, le più importanti, fra le quali le semifinali e la finale, potranno essere seguite su Rai 1, mentre le altre saranno distribuite fra Rai 2 e Rai Sport.

MONDIALI QATAR 2022 IN TV E STREAMING

Questo il programma televisivo delle gare di Qatar 2022 giorno per giorno, dalla fase a gironi fino alla finalissima:

Domenica 20 novembre

GIRONE A – Qatar-Ecuador, ore 17 (Rai 1)

Lunedì 21 novembre

GIRONE B – Inghilterra-Iran, ore 14 (Rai 2)

– Inghilterra-Iran, ore 14 GIRONE B – Stati Uniti-Galles, ore 20 (Rai 1)

– Stati Uniti-Galles, ore 20 GIRONE A – Senegal-Olanda, ore 17 (Rai 2)

Martedì 22 novembre

GIRONE C – Argentina-Arabia Saudita, ore 11 (Rai 2)

– Argentina-Arabia Saudita, ore 11 GIRONE D – Danimarca-Tunisia, ore 14 (Rai 2)

– Danimarca-Tunisia, ore 14 GIRONE C – Messico-Polonia, ore 17 (Rai 2)

– Messico-Polonia, ore 17 GIRONE D – Francia-Australia, ore 20 (Rai 1)

Mercoledì 23 novembre

GIRONE F – Marocco-Croazia, ore 11 (Rai 2)

– Marocco-Croazia, ore 11 GIRONE E – Germania-Giappone, ore 14 (Rai 2)

– Germania-Giappone, ore 14 GIRONE E – Spagna-Costa Rica, ore 17 (Rai 2)

– Spagna-Costa Rica, ore 17 GIRONE F – Belgio-Canada, ore 20 (Rai 1)

Giovedì 24 novembre

GIRONE G – Svizzera-Camerun, ore 11 (Rai 2)

– Svizzera-Camerun, ore 11 GIRONE H – Uruguay-Corea del Sud, ore 14 (Rai 2)

– Uruguay-Corea del Sud, ore 14 GIRONE H – Portogallo-Ghana, ore 17 (Rai 2)

– Portogallo-Ghana, ore 17 GIRONE G – Brasile-Serbia, ore 20 (Rai 1)

Venerdì 25 novembre

GIRONE B – Galles-Iran, ore 11 (Rai 2)

– Galles-Iran, ore 11 GIRONE A – Qatar-Senegal, ore 14 (Rai 2)

– Qatar-Senegal, ore 14 GIRONE A – Olanda-Ecuador, ore 17 (Rai 2)

– Olanda-Ecuador, ore 17 GIRONE B – Inghilterra-Stati Uniti, ore 20 (Rai 1)

Sabato 26 novembre

GIRONE D – Tunisia-Australia, ore 11 (Rai 2)

– Tunisia-Australia, ore 11 GIRONE C – Polonia-Arabia Saudita, ore 14 (Rai 2)

– Polonia-Arabia Saudita, ore 14 GIRONE D – Francia-Danimarca, ore 17 (Rai 1)

– Francia-Danimarca, ore 17 GIRONE C – Argentina-Messico, ore 20 (Rai 1)

Domenica 27 novembre

GIRONE E – Giappone-Costa Rica, ore 11 (Rai 2)

– Giappone-Costa Rica, ore 11 GIRONE F – Belgio-Marocco, ore 14 (Rai 1)

– Belgio-Marocco, ore 14 GIRONE F – Croazia-Canada, ore 17 (Rai 1)

– Croazia-Canada, ore 17 GIRONE E – Spagna-Germania ore 20 (Rai 1)

Lunedì 28 novembre

GIRONE G – Camerun-Serbia, ore 11 (Rai 2)

– Camerun-Serbia, ore 11 GIRONE H – Corea del Sud-Ghana, ore 14 (Rai 2)

– Corea del Sud-Ghana, ore 14 GIRONE G – Brasile-Svizzera ore 17 (Rai 1)

– Brasile-Svizzera ore 17 GIRONE H – Portogallo-Uruguay, ore 20 (Rai 1)

Martedì 29 novembre

GIRONE A – Olanda-Qatar, ore 16 (Rai 1)

– Olanda-Qatar, ore 16 GIRONE A – Ecuador-Senegal, ore 16 (Rai Sport)

– Ecuador-Senegal, ore 16 GIRONE B – Galles-Inghilterra, ore 20 (Rai 1)

– Galles-Inghilterra, ore 20 GIRONE B – Iran-Stati Uniti, ore 20 (Rai Sport)

Mercoledì 30 novembre

GIRONE D – Tunisia-Francia, ore 16 (Rai 1)

– Tunisia-Francia, ore 16 GIRONE D – Australia-Danimarca, ore 16 (Rai Sport)

– Australia-Danimarca, ore 16 GIRONE C – Polonia-Argentina, ore 20 (Rai 1)

– Polonia-Argentina, ore 20 GIRONE C – Arabia Saudita-Messico, 20 (Rai Sport)

Giovedì 1 dicembre

GIRONE F – Croazia-Belgio, ore 16 (Rai 1)

– Croazia-Belgio, ore 16 GIRONE F – Canada-Marocco, ore 16 (Rai Sport)

– Canada-Marocco, ore 16 GIRONE E – Giappone-Spagna, ore 20 (Rai 1)

– Giappone-Spagna, ore 20 GIRONE E – Costa Rica-Germania, ore 20 (Rai Sport)

Venerdì 2 dicembre

GIRONE H – Corea del Sud-Portogallo, ore 16 (Rai 1)

– Corea del Sud-Portogallo, ore 16 GIRONE H – Ghana-Uruguay, ore 16 (Rai Sport)

– Ghana-Uruguay, ore 16 GIRONE G – Camerun-Brasile, ore 20 (Rai 1)

– Camerun-Brasile, ore 20 GIRONE G – Serbia-Svizzera, ore 20 (Rai Sport)

OTTAVI DI FINALE

Prima gruppo A-seconda gruppo B (1), 3 dicembre ore 16 (Rai 1) Prima gruppo C-seconda gruppo D (2), 3 dicembre ore 20 (Rai 1) Prima gruppo E-seconda gruppo F (3), 5 dicembre ore 16 (Rai 1) Prima gruppo G-seconda gruppo H (4), 5 dicembre ore 20 (Rai 1) Prima gruppo B-seconda gruppo A (5), 4 dicembre ore 20 (Rai 1) Prima gruppo D-seconda gruppo C (6), 4 dicembre ore 16 (Rai 1) Prima gruppo F-seconda gruppo E (7), 6 dicembre ore 16 (Rai 1) Prima gruppo H-seconda gruppo G (8), 6 dicembre ore 20 (Rai 1)

QUARTI DI FINALE

Vincente gara 1-Vincente gara 2 (A), 9 dicembre ore 16 (Rai 1) Vincente gara 3-Vincente gara 4 (B), 9 dicembre ore 20 (Rai 1) Vincente gara 5-Vincente gara 6 (C), 10 dicembre ore 16 (Rai 1) Vincente gara 7-Vincente gara 8 (D), 10 dicembre ore 20 (Rai 1)

SEMIFINALI

Vincente gara A-vincente gara B (1), 13 dicembre ore 20 (Rai 1) Vincente gara C-vincente gara D (2), 14 dicembre ore 20 (Rai 1)

FINALE TERZO-QUARTO POSTO

Perdente gara 1-Perdente gara 2, 17 dicembre ore 16 (Rai 1)

FINALISSIMA