Fabio Quagliarella potrebbe rimanere alla Sampdoria. L’attaccante piace al Milan ma la Samp pensa al rinnovo

La Sampdoria offre il rinnovo a FabioQuagliarella? L’attaccante e trascinatore della Sampdoria è la stella della formazione di Giampaolo. Il centravanti, da un anno e mezzo a questa parte, è sulla cresta dell’ondo e sta trascinando la Samp a suon di gol. Il contratto con la Samp scadrà in estate e Fabio, a 35 anni suonati, pensa al futuro. Il Milan è pronto a tentarlo con un’offerta importante: Leonardo cerca esperienza e dopo il rifiuto di Ibrahimovic, che resterà ai Galaxy, è spuntata l’idea Quaglia.

La Samp però non ha paura e non molla. Il presidente Ferrero è pronto a blindare il suo attaccante. Nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti nella trattativa per il rinnovo dell’attaccante con la Samp: il club doriano avrebbe messo sul piatto un nuovo contratto di due anni ma con un anno più opzione per il secondo, mentre Fabio chiede un biennale secco. C’è ancora distanza insomma, ma le parti sono decisamente più vicine.

Un passo avanti importante dopo i problemi sorti nelle scorse settimane. Ora Quagliarella è più lontano dal Milan e nuovamente più vicino alla Sampdoria.