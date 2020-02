Quando Guardiola disse: «Mi fido del Manchester City» – VIDEO

Quando Guardiola disse: «Mi fido del Manchester City». Le dichiarazioni del tecnico catalano datate 17 maggio. Ieri la squalifica

Era lo scorso 17 maggio quando Pep Guardiola pronunciava le seguenti parole in conferenza stampa. Ieri la UEFA ha comminato una squalifica di due anni al Manchester City dalle coppe europee. Il futuro del tecnico catalano, così come quello di tutta la squadra, appare appeso ad un filo.

«Mi fido dei dirigenti, abbiamo vino la Premier e gli ultimi giorni abbiamo parlato di questo. Siamo innocenti fino a prova contraria. Se avremo fatto qualcosa di sbagliato, la UEFA ci valuterà e ci punirà. Ma al momento siamo innocenti. So che la gente vi vuole colpevoli. So che è difficile da capire perché non avviene ovunque, ma tutti gli esseri umano sono innocenti fino a prova contraria. Accettiamo tutto questo, ma ho parlato con il presidente e il CEO e so cosa è successo e cosa hanno fatto. Mi fido di loro. È tutto».