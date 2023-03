Questa sera Italia-Inghilterra: in campo 12 superstiti della finale di Wembley

Italia e Inghilterra si ritrovano dalla finale di Wembley dell’Europeo: al San Paolo saranno 12 i calciatori presenti anche quella sera

Questa sera allo Stadio Maradona scendono in campo Italia e Inghilterra per dare il via alle qualificazioni di Euro 2024.

Gli Azzurri e i Tre Leoni si ritrovano dopo la finale dell’Europeo – in mezzo doppio scontro ad appannaggio italiano in Nations League – e in campo saranno 12 i superstiti della partita giocata sotto l’arco di Wembley: Donnarumma, Di Lorenzo, Barella, Jorginho e Verratti per l’Italia, Pickford, Walker, Stones, Maguire, Rice, Shaw e Kane per l’Inghilterra.