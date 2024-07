Rabiot: «Futuro? In CONTATTO CONTINUO con la Juve. Decisione? Ecco QUANDO arriverà»

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Francia, nel post partita della gara contro il Belgio. Tutti i dettagli

Adrien Rabiot, centrocampista della Francia, ha parlato in conferenza stampa nel post partita degli ottavi di finale degli Europei contro il Belgio vinti per 1-0.

RINNOVO JUVE – «Non so cosa succederà ma non ho voglia di parlare di questo. Dire qualcosa ai tifosi? Penso abbiano capito che sono concentrato sull’Europeo con la mia Nazionale e che vedremo cosa succederà dopo. Il mio focus è al 100% qui, poi ovviamente sono sempre in contatto con la società».

ELIMINAZIONE ITALIA – «Non importa essere belli. Hai visto l’Italia cosa ha fatto? Non sono stati belli e non hanno neanche vinto. Per quanto visto nella fase a gironi potevamo aspettarcelo. La Svizzera era arrivata molto più forte, non posso dire che sono sorpreso dall’eliminazione dell’Italia. La squadra è anche giovane e aveva bisogno di tempo per lavorare col nuovo allenatore. Avranno occasione di fare meglio nei prossimi anni».