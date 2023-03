Radu: «L'addio all'Inter? Gli amori devono essere corrisposti e io non vivo di ricordi...»

Andrei Radu, portiere dell’Auxerre, ha parlato del suo passato all’Inter e del suo amore per il club nerazzurro. Le dichiarazioni

Andrei Radu, portiere dell’Auxerre, ha parlato del suo passato all’Inter a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Il mio cuore resterà nerazzurro, che torni o no. Sono arrivato che avevo 15 anni e, dal collegio di Cormano in poi, sono diventato uomo alla scuola interista. Gli amori devono essere corrisposti e io non vivo di ricordi, anche se conservo ottimi rapporti con tutti. Sento spesso Calhanoglu e Dumfries».