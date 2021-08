Rafia è guarito dal Covid: l’annuncio della Juventus

Hamza Rafia è risultato negativo all’ultimo tampone per il Covid: il calciatore della Juventus torna in gruppo. Il comunicato

Buone notizie in casa Juventus. Il club bianconero ha reso noto che il giocatore Hamza Rafia è risultato negativo all’ultimo tampone per il Covid. Il giocatore potrà dunque tornare a svolgere gli allenamenti con il resto del gruppo. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla società.

«Hamza Rafia ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, il calciatore non è più posto in isolamento».