RAGATZU: «Emozione indescrivibile. Aspettavo questo momento da anni» – VIDEO

Daniele Ragatzu ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato in rimonta grazie ad un suo gol contro il Sassuolo

(-dal nostro inviato) Dopo il gol in Coppa Italia contro la Sampdoria, Daniele Ragatzu si è ripetuto ed è andato a segno anche contro il Sassuolo. Gol decisivo quello del sardo per il pareggio finale del Cagliari sul Sassuolo. Questo il commento di Ragatzu in zona mista.

«Per me si avvera un sogno, aspettavo questo momento da tanti anni e ora dopo la Coppa Italia arriva anche il gol in campionato. Mi godo il momento ma non voglio fermarmi»