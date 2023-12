Un autobus al volo per l’Atalanta: contro il Rakow turnover (e occhio all’Under 23)

L’ultimo treno per l’Atalanta a Czestochowa per quanto riguarda le riserve: dalla vecchia guardia ai nuovi acquisti

Fantozzi aveva la buona abitudine di prendere l’autobus al volo per cercare di arrivare puntuale al lavoro: strategia difficile, azzardata, ma comunque una possibilità. Dalla Megaditta all’Atalanta, da Ugo Fantozzi ai giocatori che, al volo, dovranno prendere l’ultimo pullman per meritarsi la conferma nerazzurra.

Come citato da Gasperini dopo la gara contro il Milan, la partita contro il Rakow vedrà la Dea impegnata in un turnover abbondante soprattutto per testare coloro che non solo non hanno avuto spazio, ma anche per capire chi merita di rimanere all’Atalanta (con la possibilità di giocarsi le sue carte) e chi invece no: mettendo le prime basi su quello che sarà il mercato di gennaio.

Holm e Bakker (lui insieme ad Hateboer erano stati esclusi da Gasperini con il Milan) non hanno convinto pienamente il tecnico e sono chiamati a rispondere presente: il talento è evidente, ma tra poco spazio e dettami non ancora recepiti la posizione si è complicata. Adopo a centrocampo avrà modo di esprimersi dopo aver collezionato una trentina di minuti complessivi e bisogna considerare anche i vari Zortea e Miranchuk: alla ricerca anche loro di un posto al sole.

Un posto al sole però potrebbe anche ritagliarselo un pezzo di Under 23: ieri pomeriggio partitella con la prima squadra per capire anche chi portare su in Polonia, considerando che, soprattutto a gennaio, la seconda squadra sarà il vero “serbatoio” su cui l’Atalanta dovrà fare fortemente affidamento per portare ciò che manca.