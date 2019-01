La Juventus vorrebbe anticipare l’arrivo di Aaron Ramsey. Il club inglese ha fissato il prezzo per il suo centrocampista

La Juventus ha in mano l’intesa con Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese classe ’90 di proprietà dell’Arsenal, cambierà sicuramente aria nei prossimi mesi. Il giocatore è in scadenza di contratto e ha fatto sapere che non rinnoverà l’accordo con i Gunners. Aaron sarà libero di trovarsi una nuova squadra a partire dal prossimo giugno e, salvo sorprese, firmerà un nuovo accordo con la Juventus. I bianconeri hanno sbaragliato la concorrenza e sono vicinissimi all’accordo con il prolifico centrocampista gallese.

Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un possibile trasferimento immediato di Ramsey alla corte di Allegri. La Juve ha 5 centrocampisti in rosa e non vorrebbe correre rischi, puntando su un sesto mediano. Lo scenario resta improbabile sia perché il tecnico dell’Arsenal Unai Emery ha già fatto sapere di contare sul giocatore fino a fine stagione («Oggi lo voglio con noi, a fine stagione sarà il momento in cui potrà andare dove vuole, poi se ne andrà dove vorrà»), sia perché i Gunners per liberarlo con sei mesi di anticipo vorrebbero una cifra importante, vicina ai 22 milioni di euro, cifra che la Juve non ha in mente di sborsare.