Ramsey-Juventus, Emery: «Rispetto la sua decisione»

Ramsey-Juventus, il tecnico dell’Arsenal, Unai Emery, ha parlato del futuro del giocatore gallese, previsto in bianconero da giugno

Ramsey-Juventus, è ormai questione di giorni. La firma che ufficializzerà il trasferimento del giocatore gallese in bianconero dovrebbe avvenire nella prossima settimana, dopo la gara di Supercoppa tra Juve e Milan. Intanto, sulla situazione del centrocampista dell’Arsenal ha parlato anche l’allenatore dei ‘Gunners’, Unai Emery: «E’ un discorso che riguarda lui più che la squadra. Io gli dico sempre che abbiamo bisogno delle sue prestazioni. Nell’ultima gara giocata col Blackpool in FA Cup sono stato molto contento di lui» ha detto l’allenatore spagnolo nella conferenza stampa di presentazione al derby londinese contro il West Ham in programma sabato.

Emery ha poi proseguito: «Ogni giorno è qui con noi e lavora molto bene, voglio che adesso la sua attenzione sia sul West Ham per sabato. La sua decisione? La rispetto molto. Non posso dire di più sulla sua situazione, rispetto molto il suo futuro, è una decisione personale. Adesso è importante che lui sia con noi e sono molto contento di lui. Chi può arrivare? Al momento possiamo solo prendere giocatori in prestito».