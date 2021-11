I Rangers Glasgow hanno individuato il loro prossimo allenatore. Pronto il ritorno in Scozia di Van Bronckhorst

Come riporta Sky Sports UK, i Rangers hanno individuato in Giovanni Van Bronckhorst l’erede di Steven Gerrard, da poco passato in Premier League sulla panchina dell’Aston Villa.

L’ex terzino olandese, che ha militato in Scozia dal 1998 al 2001, è pronto a tornare. Accordo ad un passo.