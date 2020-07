Rangnick, il professore che studiava Sacchi e Zeman – VIDEO

Ralf Rangnick, conosciuto come il Professore in Germania, ha studiato da giovane il Milan di Sacchi e il Foggia di Zeman

Il candidato allenatore e direttore tecnico del Milan, Ralf Rangnick, è considerato un innovatore già solo per essere stato il primo a spiegare il calcio in diretta tv alla lavagna. In questo modo ha ottenuto il soprannome di “Professore” in Germania.

Da giovane Rangnick ha passato le notti a studiare il Milan di Sacchi e portava la moglie in vacanza in Trentino apposta per studiare il Zeman di Foggia.