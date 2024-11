Ranieri pre Tottenham Roma: «Non sarà una partita facile per noi. La situazione su Dybala e Hummels è questa»

Claudio Ranieri, allenatore giallorosso, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Tottenham Roma. LE PAROLE

LE PAROLE – «Non sarà una partita facile. Il Tottenham è in un momento eccellente. Le ultime partite che hanno giocato sono state incredibili. Il Tottenham macina gioca, ti martella, pressa. Io amo quel tipo di calcio. L’allenatore sta facendo un lavoro eccellente. Gli faccio i miei complimenti. Hummels è un giocatore incredibile, ha esperienza in Europa, per questo si è presentato in conferenza. Ha fatto i primi 45 minuti vediamo se ha recuperato. Sono sereno sotto questo punto di vista. Dybala non soffre di nessun dolorino. Ma ripeto. Una cosa è avere Dybala e una cosa è non averlo. Per questo l’ho messo in quei minuti. Lui mi ha chiesto di stare con la squadra, se no non lo avrei mai portato a Napoli. Gli ho solo chiesto di non farsi male».