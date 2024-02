Ranking FIFA: Italia stabile al nono posto

La FIFA ha aggironato il ranking: stabile la top ten, con l’Italia al nono posto, dietro passi in avanti di Qatar, Costa d’Avorio e Giordania

La FIFA ha aggiornato il Ranking, dopo la Coppa d’Africa e quella d’Asia. Nessuna novità in top ten, dove rimangono stabili tutte le posizione, compresa quella degli Azzurri, che rimangono al nono posto. Le novità sono alle loro spalle. Le due competizioni continentali infatti permettono alcuni grossi passi in avanti, come la Nigeria 28ª (+14), Costa d’Avorio 39ª (+10) e Sudafrica 58ª (+8). Ci sono stati alcuni netti crolli di posizioni, in particolare di Tunisia 41ª (-13) e Algeria 43ª (-13). In Asia come da programma cresce il Qatar 37ª (+21), ma soprattutto con la sorpresa Giordania 70ª (+21). Di seguito la top ten.

The first #FIFARanking of 2024 is here! 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 15, 2024

1 Argentina (=)

2 Francia (=)

3 Inghilterra (=)

4 Belgio (=)

5 Brasile (=)

6 Olanda (=)

7 Portogallo (=)

8 Spagna (=)

9 Italia (=)

10 Croazia (=)