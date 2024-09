Ranking Uefa AGGIORNATO dopo la prima giornata di Champions: la POSIZIONE dell’Italia

La Uefa ha aggiornato il proprio ranking per le varie federazioni calcistiche europee. Tutti i dettagli in merito

Dopo la prima giornata di Champions League, la Uefa ha aggiornato il ranking per le federazioni. Il conteggio è iniziato già in estate con i preliminari delle tre competizioni europee, motivo per cui al momento l’Italia e altre nazioni importanti non occupano i primi posti. Una classifica che, come accaduto lo scorso anno con Italia e Germania, permetterà alle prime due Federazioni del ranking di avere un posto in più nella prossima Champions.