Ranocchia: «Il blackout dell’Inter è inspiegabile, ma quelle assenze hanno inciso…»

Le parole di Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, sulla sconfitta dei nerazzurri in finale di Supercoppa italiana

Andrea Ranocchia ha parlato a Sport Mediaset della sconfitta dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana.

I MOTIVI DEL BLACKOUT CONTRO IL MILAN – «Difficile da spiegarsi, l’Inter era totalmente in controllo sul 2-0. Dopo il 2-1 gli equilibri sono crollati col Milan che fatto una grande partita, fino a 10 giorni fa sembrava una squadra irriconoscibile, complimenti a Conceicao, ha rimesso in piedi una squadra che sembrava aver poco da dare. Se il giocatore si trova un allenatore burbero, poi è probabile che riconosca l’autorità. Conceicao ha fatto questo, è stato un Milan aggressivo anche sotto 2-0, in poche squadre contro l’Inter riescono a fare questo».

L’ANALISI SUL MATCH – «Una partita veramente strana, è successo di tutto nei secondi 45′. L’Inter deve maturare su questo aspetto, perdere una partita così vuol dire che c’è un percorso da fare. Credo che Calhanoglu e Thuram siano imprescindibili, danno l’opportunità di gestire il vantaggio contro un Milan che non ha mollato e l’ha ribaltata. Le assenze di Calhanoglu e Thuram si sono fatte sentire»