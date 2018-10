La beffa dopo la gioia: Milik rapinato al ritorno di Napoli-Liverpool

Napoli: Milik derubato da due malviventi in scooter nella notte di ritorno dalla vittoriosa partita contro il Liverpool. All’attaccante polacco sarebbe stato sottratto un Rolex Daytona

Nonostante la bella vittoria sul Liverpool, non è stata una notte di gran festa per Arkadiusz Milik: l’attaccante del Napoli, di ritorno dalla partita del San Paolo, è stato infatti derubato da alcuni malviventi del Rolex che portava al polso. Sarebbe successo proprio nelle ore successive al big match di Champions League: l’attaccante polacco, che stava rincasando nella propria abitazione, sarebbe stato fermato verso le due di notte da un paio di rapinatori in scooter che lo avrebbero seguito. Milik, che si trovava nella propria auto, è stato fermato e minacciato con una pistola da parte dei malviventi, che gli avrebbero sottratto un Rolex modello Daytona del valore di circa settemila euro.

La punta napoletana avrebbe subito la rapina, durata non più di qualche minuto, nei pressi di Via Ripuaria a Varcaturo, nel comune di Giugliano, in provincia di Napoli, proprio a pochissimi passi da casa sua: è molto probabile dunque che i manigoldi, le cui generalità sono ancora ignote, lo avessero seguito di proposito. Sull’accaduto indaga già in queste ore la polizia, ma non è comunque la prima volta che un calciatore del Napoli subisce un furto: in passato era già toccato a Lorenzo Insigne, Edinson Cavani, Juan Camilo Zuniga e tantissimi altri.